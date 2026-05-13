18:00, 13 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Карла III об Украине

Депутат Журова: Великобритания всегда была воинственно настроена к России
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Великобритания всегда была воинственно настроена к России, напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление короля Великобритании Карла III о поддержке Украины.

«Это их (британцев — прим. «Ленты.ру») в дальнейшем финансовые, достаточно серьезные обязательства, которые сегодня уходят в никуда фактически. Какую безопасность им обеспечит Украина? Я всегда говорю: "Ищите тех, кто заинтересован в этом, и кто получатель этих денег в итоге, у кого бизнес заточен под гонку вооружений". Значит, у кого-то заточен под этот бизнес. А простой человек, англичанин будет за это платить», — отметила Журова.

По словам депутата, при такой политике налоги в Великобритании продолжат расти, а социальный уровень жизни, наоборот, падать.

«Или они потом Украину возьмут со всеми ресурсами и сделают своей колонией? Как-то в итоге Украине расплачиваться же придется. Пока это все выглядит таким образом. Уже даже американцы говорят, что надо разумнее подходить к финансированию. Но Великобритания, чтобы не было в Европе, всегда была самая воинственно настроенная к нам страна», — заключила она.

Ранее Карл III в ходе тронной речи перед Палатой Лордов заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину и сохранит приверженность НАТО. Он также заявил о стремлении Лондона к улучшению отношений с европейскими партнерами и готовности содействовать установлению долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

