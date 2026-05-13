Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 13 мая 2026Наука и техника

ВВС США получат гиперзвукового «убийцу китайских кораблей»

TWZ: В США разработают противокорабельную версию гиперзвуковой ракеты AGM-183
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить новую версию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). Изделие предназначено для борьбы с кораблями противника, пишет TWZ.

ВВС запросили более 296 миллионов долларов на создание варианта AGM-183 Increment 2. В бюджетном запросе на 2027 финансовый год подчеркнули, что средства пойдут на «разработку, испытания и оценку усовершенствованной версии ARRW». «Убийца кораблей» получит новую головку самонаведения и канал передачи данных. Автор отметил, что эти возможности нужны для потенциального противостояния с Китаем.

В бюджетных документах упомянули предварительную работу по интеграции систем ВВС и Управления перспективных исследовательских проектов в прототип, который продемонстрировал жизнеспособность концепции.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Противокорабельная ARRW сможет поражать движущиеся цели. «Версия AGM-183, способная поражать корабли противника в море, может оказаться особенно актуальной в будущей масштабной войне против Китая в Тихом океане», — говорится в материале.

В марте стало известно, что в США провели очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon, также известной как Dark Eagle.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Самолет с 177 пассажирами подал сигнал бедствия из-за запаха керосина на борту

    Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны

    У расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью мужчины был сообщник

    Ермака забросали яйцами

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok