09:35, 27 марта 2026

США запустили способный ударить по Москве «Темный орел»

Иван Потапов
Кадр: USNI News Video / YouTube

США провели очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), также известной как Dark Eagle. Об этом сообщает газета Space Coast Daily.

По данным издания, состоявшийся 27 марта во Флориде пуск ракеты прошел успешно. «Платформа Dark Eagle призвана предоставить Соединенным Штатам возможность нанесения ударов на большие расстояния с быстрым реагированием, способных преодолевать передовые системы противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Как пишет агентство Bloomberg, армия США примет на вооружение ракеты LRHW уже через несколько недель.

В мае 2021 года журнал Popular Mechanics заметил, что перспективная гиперзвуковая ракета LRHW армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве. То же издание, ссылаясь на издание Breaking Defense, напоминает, что дальность LRHW армии США превысит 2775 километров.

В августе 2020-го армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который получит LRHW.

Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами и армией США, состоялись в марте того же года.

