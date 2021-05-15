Раскрыта «кошмарная» дальность гиперзвуковой ракеты армии США

Дальность гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии США превысит 2775 километров, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на представителя Пентагона.

Издание раскрывает, что аналогичный показатель будет и у ракеты Conventional Prompt Strike (CPS) Военно-морских сил (ВМС) США.

Согласно Breaking Defense, подобное оружие, размещаемое в Азиатско-тихоокеанском регионе, будет способно поражать цели в России и Китае, что станет «кошмаром» для последнего. Также допускается его размещение в Европе.

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В августе 2020 года армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США, состоялись в марте того же года.

Согласно открытым данным, глайдер биконической конструкции C-HGB в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты LRHW армии, CPS ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США. Для первых двух ускорителем выступает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). В США уверяют, что C-HGB способна к маневрированию на скорости свыше 6100 километров в час по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории.