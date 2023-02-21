Путин порассуждал об отношении россиян к лишившимся яхт и дворцов за рубежом

Путин заявил об отсутствии жалости у россиян к тем, кто лишился яхт и дворцов за границей

Никто из простых людей не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля. Глава государства призвал бизнесменов работать на страну и жить на Родине.

«Никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. А в разговорах на кухне люди припомнили и приватизацию, и показную роскошь так называемых новых людей», — добавил президент.

Во время оглашения послания парламенту глава государства также выразил гордость за поддержавших специальную военную операцию россиян. Путин отметил, что россияне поняли смысл проведения СВО и поддержали действия страны по защите жителей Донбасса.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).