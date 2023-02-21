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12:57, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о гордости за поддержавших СВО россиян

Президент РФ Путин: в поддержке СВО абсолютным большинством россиян проявился патриотизм

Фото: РИА Новости

То, что большинство граждан России поддержали проведение специальной военной операции (СВО), является проявлением патриотизма. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое транслируется в Telegram-канале Кремля.

«Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции », — сказал он.

Путин отметил, что россияне поняли смысл проведения СВО и поддержали действия страны по защите жителей Донбасса. «В этой поддержке в первую очередь проявился настоящий патриотизм. Чувство, которое исторически присуще нашему народу», — добавил глава государства.

Ранее в ходе оглашения послания Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Поэтому, как отметил он, страны Запада ведут против страны агрессивные информационные атаки.

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Варвара Кошечкина
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