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12:29, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

Президент России Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Победить Россию на поле боя невозможно, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому [они, Запад] ведут против нас все более агрессивные информационные атаки», — сказал глава государства.

Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, а страны Запада будут делать ставку на национал-предателей. Кто встал на этот путь, будет наказан по закону, но «охоты на ведьм» не будет, отметил президент.

Глава государства уже не раз заявлял о неизбежности победы. По его словам, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел много испытаний. Путин пояснил, что в основе победы России лежат «единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов в рамках спецоперации на Украине и на линии фронта».

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Анастасия Шейкина
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