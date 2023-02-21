Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

Президент России Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя

Победить Россию на поле боя невозможно, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому [они, Запад] ведут против нас все более агрессивные информационные атаки», — сказал глава государства.

Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, а страны Запада будут делать ставку на национал-предателей. Кто встал на этот путь, будет наказан по закону, но «охоты на ведьм» не будет, отметил президент.

Глава государства уже не раз заявлял о неизбежности победы. По его словам, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел много испытаний. Путин пояснил, что в основе победы России лежат «единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов в рамках спецоперации на Украине и на линии фронта».