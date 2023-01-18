Президент Путин заявил о неизбежности победы России

Президент Владимир Путин считает, что победа России будет неизбежна. Его заявление приводит ТАСС.

По словам главы государства, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел много испытаний. «С точки зрения достижения конкретного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись»,— отметил Путин.

Он пояснил, что в основе победы России лежат «единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов в рамках спецоперации на Украине и на линии фронта».

Кроме того, Путин подчеркнул заслуги работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).