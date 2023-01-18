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15:27, 18 января 2023Россия

Путин ответил на вопрос об отсрочке от армии для работников предприятий ОПК

Путин: вопрос отсрочки от службы в армии для сотрудников ОПК в ближайшее время будет решен

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти рассматривают возможность предоставить отсрочку от службы в армии для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), такой вопрос в ближайшее время будет решен. Об этом на встрече с работниками Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» заявил президент России Владимир Путин, ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из работников предприятия.

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Глава государства напомнил, что работники ОПК не попали под частичную мобилизацию. Путин уточнил, что около 830 тысяч человек, которые задействованы в производстве, не попали под призыв.

Согласно законодательству, от срочной службы в России освобождаются те мужчины, которые являются негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья. Полная информация о заболеваниях, по которым должна предоставляться отсрочка, содержится в расписании болезней, утвержденном правительством России. Помимо этого, призыву не подлежат сыновья тех, кто погиб в армии, и обладатели ученой степени. Право на отсрочку также имеют студенты и аспиранты очной формы обучения.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях ОПК и в других социально значимых государственных сферах.

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Анастасия Шейкина
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