Шойгу назвал число освобожденных от частичной мобилизации россиян

Глава Минобороны заявил, что от частичной мобилизации освободили более 830 тысяч человек

От частичной мобилизации в России освободили более 830 тысяч человек. Такое число россиян назвал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии министерства, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, освобожденные россияне работали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых государственных сферах. Всего в ходе частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, пребывавших в запасе.

«Благодаря принятым верховным главнокомандующим решениям мобилизованные граждане получают те же гарантии, что и военнослужащие по контракту. С мобилизованными военнослужащими организована подготовка к боевым действиям от отработки индивидуальных навыков до боевого слаживания в составе подразделений», — сказал министр обороны.

Ранее на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин указал на выявление ряда проблем при проведении частичной мобилизации в России. Он призвал модернизировать систему военкоматов в стране, подчеркнув, что также должна быть проведена работа по цифровизации баз данных и по улучшению взаимодействия с местными и региональными властями.