Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике

Путин заявил, что у России возрастают потребности в боевой технике

Количество боевой техники увеличивается, но и потребности у России возрастают. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Задолго до специальной военной операции, которой мы сейчас занимаемся, начали воссоздавать оборонную промышленность, в том числе Обуховский завод. Концерн производит очень нужную продукцию, она в высшей степени востребована и на мировых рынках вооружения, но сейчас она нужна прежде всего российской армии», — подчеркнул глава государства.

Он также заверил, что «никаких обвалов не ожидается», и работа сотрудников завода будет востребована.

В ходе визита на завод президент сообщил, что власти рассматривают возможность предоставить отсрочку от службы в армии работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и этот вопрос в ближайшее время будет решен. Глава государства напомнил, что работники ОПК не попали под частичную мобилизацию.

В конце декабря 2022 года Путин на совещании с главами предприятий ОПК потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК.