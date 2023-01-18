Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 18 января 2023Россия

Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике

Путин заявил, что у России возрастают потребности в боевой технике

Фото: РИА Новости

Количество боевой техники увеличивается, но и потребности у России возрастают. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Задолго до специальной военной операции, которой мы сейчас занимаемся, начали воссоздавать оборонную промышленность, в том числе Обуховский завод. Концерн производит очень нужную продукцию, она в высшей степени востребована и на мировых рынках вооружения, но сейчас она нужна прежде всего российской армии», — подчеркнул глава государства.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Он также заверил, что «никаких обвалов не ожидается», и работа сотрудников завода будет востребована.

В ходе визита на завод президент сообщил, что власти рассматривают возможность предоставить отсрочку от службы в армии работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и этот вопрос в ближайшее время будет решен. Глава государства напомнил, что работники ОПК не попали под частичную мобилизацию.

В конце декабря 2022 года Путин на совещании с главами предприятий ОПК потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
Названы сроки вторжения Китая на Тайвань
Премьер Украины заявил о повреждении более половины энергообъектов в стране
Президент Молдавии заявила о долге остановить Россию
Путин оценил отечественный электрокар
Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз
Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда
Путин назвал режим на Украине неонацистским
Путин заявил о неизбежности победы
Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.