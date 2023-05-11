В Минфине назвали условие для запуска большой приватизации

Замглавы Минфина Моисеев назвал формирование рынка условием для новой большой приватизации

Большая приватизация России необходима, но для ее запуска надо выполнить определенные условия, в первую очередь, сформировать рынок и внутреннего инвестора. Об этом на XI Петербургском международном юридическом форуме рассказал замминистра финансов страны Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что продажа государственного имущества сейчас была бы похожа историю 1994 года. «Это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — заверил чиновник.

Таким образом Моисеев прокомментировал программную статью президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, который назвал новую приватизацию способом профинансировать приоритетные инвестпроекты. По словам замглавы Минфина, с позицией Костина никто не спорит, запрета на приватизацию нет, но нет и возможностей.

Сам глава ВТБ указывал, что российский бизнес накопил большой инвестиционный капитал, поэтому запустить процесс передачи госсобственности в частные руки ничего не мешает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, опроверг обсуждение нового этапа приватизации в Кремле.