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13:32, 11 апреля 2023Экономика

В Кремле прокомментировали идею перезапустить приватизацию в России

Песков заявил, что идея новой приватизации в Кремле не обсуждается

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Кремле не обсуждается идея перезапустить процесс приватизации в России. Так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, озвученную ранее главой ВТБ Андреем Костиным. Его слова приводит ТАСС.

При этом Песков назвал точку зрения банкира «интересной» и отметил, что Костин за время своей деятельности заработал огромный авторитет. Спикер Кремля добавил, что в текущих условиях все экономисты, эксперты и другие авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны.

11 апреля на сайте РБК была опубликована статья главы ВТБ, где он назвал передачу госсобственности в частные руки инструментом, доказавшим свою эффективность. По его словам, приватизация на рыночных условиях могла бы обеспечить новую модель роста российской экономики и привлечь средства в федеральный бюджет.

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Софья Ермакова
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