В Минфине уточнили заявление по поводу приватизации

Замминистра финансов РФ Моисеев: большая приватизация пока не стоит в повестке дня

Проведение новой большой приватизации в России в ближайшее время не планируется, она пока не стоит в повестке дня. Таким образом собственное заявление уточнил заместитель министра финансов страны Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

До этого во время дискуссии на XI Петербургском международном юридическом форуме чиновник сказал, что стране необходимо продать крупные государственные предприятия, но вначале надо добиться выполнения некоторых условий, как минимум на фондовом рынке должен появиться активный розничный инвестор.

Комментируя эти слова, Моисеев напомнил, что доходы от возможной приватизации в бюджет не заложены, то есть в практическом смысле подготовка активов к продаже не ведется.

Замглавы Минфина заговорил о приватизации в связи со статьей главы ВТБ Андрея Костина, выпущенной месяц назад. В ней банкир указал, что для продажи госимущества уже сложились условия, полученные деньги можно пустить на приоритетные инвестпроекты.

Накануне Минфин сообщил, что по итогам четырех месяцев дефицит федерального бюджета достиг 3,424 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона. Доходы бюджета упали на 22,4 процента в годовом выражении, расходы выросли на 26,3 процента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что ситуация является контролируемой, запас прочности по разным параметрам сохраняется.