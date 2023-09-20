В России заявили об отсутствии планов на приватизацию

«Ведомости»: власти не планируют продажу доли в крупнейших компаниях в 2024 году

В России не планируют проводить новый этап приватизации в 2024 году. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает газета Ведомости.

Как утверждают собеседники издания, правительство не провело ни одного совещания и приватизация остается на уровне разговоров, так как в стране нет активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить контроль государства.

«Продажа небольшого пакета в условной РЖД, которая в предыдущие годы регулярно попадала в проекты приватизации, не интересна бизнесу до такой степени, чтобы он был готов предложить за эту долю справедливую цену», — заявил источник.

В апреле 2023 года глава ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить процесс приватизации в России. Этот механизм мог бы обеспечить новую модель роста отечественной экономики, учитывая, что российский бизнес накопил большой инвестиционный капитал, а инвестиционная база начала значительно сужаться после 2014 года, добавил он.

В июне Костин предложил приватизировать отдельные госкомпании. «Сектора отдельные есть, но широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать», — отметил он и добавил, что подобная мера позволит России удержаться в свободной экономике. С заявлением главы ВТБ согласилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина: по ее словам, России нужно двигаться в сторону приватизации, так как это поможет развитию частного бизнеса.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что приватизация может стать альтернативой разовому сбору с бизнеса (windfall tax) или другому повышению налогов. По его словам, если продавать реально работающие предприятия, бюджет получит сотни миллиардов рублей, а управляться они будут более эффективно.

