В России предложили заменить повышение налогов массовой приватизацией

Глава РСПП Шохин предложил провести массовую приватизацию для пополнения бюджета

Решение проблемы дефицита бюджета через регулярный разовый сбор с бизнеса (windfall tax), подобный тому, что в 2023 году проводят российские власти, или другое повышение налогов выглядит крайней мерой, вместо них было бы лучше приватизировать предприятия. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, если продавать реально работающие предприятия, то бюджет получит сотни миллиардов рублей, а управляться они будут более эффективно. Шохин подчеркнул, что раз уж власти уверены, что у бизнеса появились сверхдоходы, так почему бы не продать ему часть собственности, так как госкорпораций в России и без того избыток.

При этом он заметил, что текущее обсуждение приватизации выглядит сомнительным. Ведь отдать новым собственникам власти готовы только предприятия, которые никому не нужны и требуют серьезных вложений, чтобы получать прибыль.

«Государству жалко лакомые кусочки, а то, что оно готово отдать, никому не нужно — ни государству, ни бизнесу, потому что это всякие ГУПы, МУПы», — объяснил глава РСПП.

В то же время, указал Шохин, бюджетные расходы выросли очень серьезно и вряд ли будут сокращаться, потому что траты на социальные обязательства и безопасность не исчезнут, более того, их неизбежно придется индексировать. Значит, становится актуальным поиск новых источников наполнения бюджета.

Попытка правительства поскрести «по сусекам», то есть посмотреть, где можно сократить расходы, выглядит правильным шагом, но ограниченным в эффективности. Таким образом Шохин оценил намерение Минфина урезать все незащищенные статьи бюджета на десять процентов с 2024 года. Увеличение госдолга тоже выглядит разумным вариантом, но если ключевая ставка будет нестабильной, то могут возрасти выплаты по долгу, тем более в последнее время продаются именно такие облигации.

Ранее опрошенные Forbes эксперты подсчитали, что с помощью изменения налогообложения для нефтяной отрасли, которое Минфин хочет провести до начала осени, за год бюджет может получить дополнительно более триллиона рублей.