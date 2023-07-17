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15:09, 17 июля 2023Экономика

В России предложили заменить повышение налогов массовой приватизацией

Глава РСПП Шохин предложил провести массовую приватизацию для пополнения бюджета

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Решение проблемы дефицита бюджета через регулярный разовый сбор с бизнеса (windfall tax), подобный тому, что в 2023 году проводят российские власти, или другое повышение налогов выглядит крайней мерой, вместо них было бы лучше приватизировать предприятия. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, если продавать реально работающие предприятия, то бюджет получит сотни миллиардов рублей, а управляться они будут более эффективно. Шохин подчеркнул, что раз уж власти уверены, что у бизнеса появились сверхдоходы, так почему бы не продать ему часть собственности, так как госкорпораций в России и без того избыток.

При этом он заметил, что текущее обсуждение приватизации выглядит сомнительным. Ведь отдать новым собственникам власти готовы только предприятия, которые никому не нужны и требуют серьезных вложений, чтобы получать прибыль.

«Государству жалко лакомые кусочки, а то, что оно готово отдать, никому не нужно — ни государству, ни бизнесу, потому что это всякие ГУПы, МУПы», — объяснил глава РСПП.

В то же время, указал Шохин, бюджетные расходы выросли очень серьезно и вряд ли будут сокращаться, потому что траты на социальные обязательства и безопасность не исчезнут, более того, их неизбежно придется индексировать. Значит, становится актуальным поиск новых источников наполнения бюджета.

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Попытка правительства поскрести «по сусекам», то есть посмотреть, где можно сократить расходы, выглядит правильным шагом, но ограниченным в эффективности. Таким образом Шохин оценил намерение Минфина урезать все незащищенные статьи бюджета на десять процентов с 2024 года. Увеличение госдолга тоже выглядит разумным вариантом, но если ключевая ставка будет нестабильной, то могут возрасти выплаты по долгу, тем более в последнее время продаются именно такие облигации.

Ранее опрошенные Forbes эксперты подсчитали, что с помощью изменения налогообложения для нефтяной отрасли, которое Минфин хочет провести до начала осени, за год бюджет может получить дополнительно более триллиона рублей.

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    Платон Щукин
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