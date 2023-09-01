В России предрекли рост цен на импортное вино

Директор ЦИФРРА Дробиз предрек рост цен на импортное вино в России

На сегодняшний день в России есть годовой запас импортного вина, которое можно продавать, не повышая цены, но бизнес на это не пойдет, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о сроках повышения цен, а также спрогнозировал изменение стоимости вина на рынке.

«Продукция, которая ввозится с 1 августа, уже дороже. То есть 31 июля завезли бутылку и 1 августа завезли бутылку (с нее уже уплачена повышенная пошлина) — разница между ними будет. Дешевая бутылка, которая стоила 400 рублей в магазине, будет рублей 600 стоить теперь», — поделился Дробиз.

При этом чем дороже импортное вино из недружественных стран, тем ниже будет повышение цены, считает он. В частности, вино, которое стоило 2 тысячи рублей подорожает до 2,3-2,4 тысячи, предположил собеседник «Ленты.ру».

«На сегодняшний день в России есть запас импортного вина, который можно продавать целый год, не повышая цен и практически остановив импорт, но бизнес не упустит возможности заработать, поэтому, скорее всего, цены постепенно начнут расти, и в итоге по повышенным ценам будет продана не только новая продукция, которая начала ввозиться с 1 августа, но и вся старая продукция», — высказался руководитель ЦИФРРА.

Торговые сети заявляли, что не будут повышать цены на импортные вина до Нового года, напомнил Дробиз. «У них тоже есть огромный запас продукции, и сети — это законодатели, все будут смотреть на поведение сетей. Если сети не повысят до Нового года цены, то и остальные импортеры не повысят. Если сети начнут постепенно повышать цены на продукцию, то и остальные начнут делать это вслед за ними», — полагает он.

По итогам июля суммарные объемы поставок всех вин в Россию без учета ввоза продукции из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) побили месячный рекорд с начала 2023 года и превысили 45,5 миллиона литров.

Резкий прирост ввоза всех видов зарубежных вин в Россию произошел перед повышением пошлины на эту алкогольную продукцию из так называемых недружественных стран. Мера вступила в силу с 1 августа 2023 года и затронула крупнейших производителей из всех государств Евросоюза (ЕС), США, Австралии и других западных стран. С этой даты сборы повысили с 12,5 до 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.