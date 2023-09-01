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13:16, 1 сентября 2023Экономика

Поставки вина в Россию резко выросли

«Ъ»: поставки вина в Россию побили месячный рекорд и превысили 45,5 млн литров

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom

По итогам июля суммарные объемы поставок всех вин в Россию без учета ввоза продукции из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) побили месячный рекорд с начала 2023 года и превысили 45,5 миллиона литров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

К июньскому значению показатель вырос на 17 процентов. За январь-июль импорт всех видов вин в Россию увеличился на 42 процента в годовом выражении — примерно до 251 миллиона литров. Наибольший прирост пришелся на Италию. В июле ввоз вина из страны вырос на 56,6 процента к июню и на 65 процентов в годовом выражении — до 17 миллионов литров. По объемам импорта тихих вин в январе-июле Италия опередила Грузию, на долю которой пришлось 35,14 миллиона литров.

Резкий прирост ввоза всех видов зарубежных вин в Россию произошел перед повышением пошлины на эту алкогольную продукцию из так называемых недружественных стран. Мера вступила в силу с 1 августа 2023 года и затронула крупнейших производителей из всех государств Евросоюза (ЕС), США, Австралии и других западных стран. С этой даты сборы повысили с 12,5 процентов до 20-ти, но не менее 1,5 доллара за литр.

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На фоне резкого повышения пошлин участники рынка ожидают заметного роста цен на продукцию в массовом сегменте вина. Опрошенные Forbes эксперты допустили увеличение стоимости зарубежных вин в России на 25-50 процентов во второй половине 2023 года. В то же время розничные цены с большой долей вероятности будут повышаться плавно — в течение четырех-шести месяцев.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предупредил россиян о возможном резком повышении цен на импортные игристые и тихие вина к концу 2023 года. Это произойдет из-за повышения пошлин на алкогольные напитки из Франции, Италии, Испании и Португалии. В результате тихие вина стоимостью 400-600 рублей станут дороже на 42-50 процентов, или 200-250 рублей. При этом, как предположил эксперт, подорожание скорее всего произойдет в октябре-ноябре.

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    Анатолий Акулов
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