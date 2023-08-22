Россиян предупредили о резком подорожании шампанского к Новому году

ЦИФРРА: импортные вина и шампанское могут подорожать к Новому году на 50%

К Новому году в России могут резко подорожать импортные игристые и тихие вина. О повышении стоимости алкоголя из Европы предупредил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, его цитирует NEWS.ru.

Из-за повышения импортных пошлин напитки из Франции, Италии, Испании и Португалии стоимостью 400-600 рублей станут дороже на 42-50 процентов, или 200-250 рублей. Скорее всего, подорожание произойдет в октябре-ноябре, отметил Дробиз.

Помимо импортных вин, будет дорожать дешевый алкоголь — причиной этому станет рост ставок акцизов и минимальных розничных цен. Повышения цен на прочие спиртные напитки стоит ожидать в феврале 2024-го. Этот процесс будет полностью на совести импортеров и розницы, так как у продавцов есть запасы алкоголя, закупленного по старому прайсу, объяснил эксперт.

В июле Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импортные вина в 1,5 раза, с 12,5 до 20 процентов. Такой шаг объяснили «защитой отечественных производителей» и назвали контрсанкциями для зарубежных поставщиков. Повышенный сбор коснулся продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр, он будет действовать до конца 2023 года.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов предупредил, что цены на импортные напитки вырастут пропорционально и подорожание будет «немедленным и очень скорым». Продавцы сразу поднимут цены на уже закупленное вино, так как вскоре им нужно будет оплачивать новые поставки по изменившимся ценам, при этом за импортными напитками подорожают и отечественные — снижение конкуренции «расслабит» производителей «и по качеству, и по сервису», добавил он.