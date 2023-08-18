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13:49, 18 августа 2023Экономика

Названы самые подорожавшие продукты в России

В России за два года больше всего подорожали бананы и соль

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России за последние два года из потребительской корзины больше всего подорожали бананы и соль. Об этом со ссылкой на данные системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет» пишет РИА Новости.

Специалисты компании проанализировали продажи товаров, сравнив цены и количество продаж в конце июля 2023 года с аналогичным периодом 2022 года (кода уже действовали антироссийские санкции) и с июлем 2021 года, когда экономика почти восстановилась после двухлетних ограничений после пандемии COVID-19. Согласно подсчетам, стоимость бананов выросла на 71 процент по сравнению с июлем 2021-го — цена выросла в 1,7 раза. За тот же период соль стала стоить больше на 64 процента, а специи — на 54 процента.

Среди фруктов и овощей самыми подорожавшими названы лук и лимоны — стоимость возросла на 33 и 22 процента соответственно. В молочной продукции больше всего выросли цены на кефир (31 процент), сметану (24 процента) и творог (22 процента). Увеличилась стоимость и алкогольных напитков, пива — на 27 процентов, коньяка — на 20 процентов. Водка и вино подорожали не так существенно — 13 и 9 процентов.

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Аналитики отметили, что цены на социально значимые продукты выросли не так сильно. Так, макароны и куриные яйца стали стоить больше на 11 процентов, картофель — на 5 процентов, свинина — на 3 процента, а мука — на 2 процента. Однако сахар и хлеб подорожали на 20 и 19 процентов, а курица, рыба и крупы (без учета гречневой) — на 18 процентов.

В июле 2023 года цены на кондитерские изделия выросли на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на молоко — на 14 процентов. При этом растительное масло за два года не изменилось в цене. Среди лидеров снижения стоимости оказались чай и индейка, цены на эти продукты упали на 35 и 32 процента соответственно, а также морковь, которая подешевела на 29 процентов. Немного снизились цены и на гречневую крупу (минус 12 процентов) и мандарины (минус 5 процентов).

Специалисты сервиса объяснили разнонаправленную динамику цен на курицу и индейку изменением покупательского спроса. Если два года назад доля продаж индейки составляла 14 процентов от всего мяса, то сейчас она увеличилась более чем вдвое, до 35 процентов. Аналитик «Контур.Маркет» Дарья Жигалина отметила, что цена растут постепенно, и можно прогнозировать, что резкого подорожания продуктов не произойдет.

Ранее опрос исследовательского холдинга «Ромир» показал, что почти каждый пятый россиянин (19 процентов) планирует начать экономить на еде и товарах первой необходимости. Доля таких граждан с июня по июль 2023 года выросла на три процентных пункта. Самым популярным способом сокращения трат респонденты называли покупку товаров со скидками или по акциям.

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