Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:49, 16 августа 2023Экономика

Каждый пятый россиянин решил экономить на еде

«Ромир»: в июле доля россиян, решивших начать экономить на еде, выросла до 19%

Фото: Unsplash

Почти каждый пятый россиянин (19 процентов) планирует начать экономить на еде и товарах первой необходимости. Доля таких граждан с июня по июль выросла на три процентных пункта, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Результаты опроса есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самым популярным способом сокращения расходов россияне называли покупку товаров со скидками или по акциям. Больше половины граждан ходят в магазины с низкими ценами и выбирают более доступные по стоимости варианты, а также из-за необходимости экономить отказываются от некоторых категорий товаров. Почти каждый третий россиянин выбирает более дешевые товары собственных торговых марок вместо привычных брендов или старается реже ходить за покупками.

Переходить в режим экономии граждане начали на фоне складывающейся экономической ситуации и роста цен, объясняет это решение старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская. «Интересно проследить за ситуацией — что мы увидим по итогам августа и летнего сезона в целом», — добавила она.

Опрос проводился в июле 2023 года на базе регулярного исследования «Ромир» «М-Пульс». В нем по репрезентативной выборке приняли участие 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

В июле 2023-го годовая инфляция продолжает расти в большинстве регионов России, подтвердил Центробанк. Ускорился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всю потребительскую корзину в целом. Сильнее всего подорожали зависимые от импорта товары, такие как автомобили, электроника и фрукты.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

    Стало известно об угрозе срыва перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Поймана совершившая 21 ограбление медведица-рецидивистка

    Аксенов рассказал о будущем крымских «ждунов» ВСУ

    В Нигере началась подготовка к военной интервенции

    Строительству загородных домов в России предрекли подорожание

    В Белоруссии собрались выпускать легкие гражданские самолеты вместе с Россией

    Дизайнер назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

    Вдову Градского во второй раз ограбили в Подмосковье

    Последствия боя ФСБ с украинскими диверсантами попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости