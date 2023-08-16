Центробанк сообщил об ускорении роста цен в регионах

Центробанк: в июле годовая инфляция выросла в большинстве регионов

В июле 2023 года годовая инфляция продолжила расти в большинстве регионов России. Об этом сообщает Центробанк на своем сайте.

По словам регулятора, на рост цен повлияло повышение потребительского спроса в условиях ограниченных возможностей предложения. ЦБ добавил, что ситуация на рынке ускорила перенос ослабления рубля в стоимость продукции, особенно поставляемой из-за рубежа.

Годовая инфляция увеличилась на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всю потребительскую корзину в целом. Существеннее всего подорожали зависимые от импорта товары, такие как автомобили, электроника и фрукты. Продолжили расти цены и на бензин на фоне изменения демпферного механизма, добавили в Банке.

При этом рост стоимости услуг в большинстве российских регионов замедлился. Главной причиной этому стало то, что в июле не проводилась индексация коммунальных тарифов.

Самая низкая годовая инфляция по итогам июля 2023 года среди российских регионов была зафиксирована в Уральском федеральном округе — 2,81 процента после 2,02 процента в июне. Самые высокие показатели роста цен были отмечены в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах — 4,82 и 4,84 процента соответственно.

Северо-Западный федеральный округ также стал лидером антирейтинга по ускорению инфляции по сравнению с прошлым месяцем, там по сравнению с июнем показатель увеличился на 1,2 процента. В целом по России годовая инфляция в прошлом месяце составила 4,30 процента (в июне — 3,25 процента). На момент написания материала Центробанк не опубликовал данные по инфляции за июль в Москве и Московской области.

Ранее в ЦБ допустили еще одно повышение ключевой ставки — регулятор заявил, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься с учетом усиления проинфляционных рисков. Также в Центробанке будут следить за внутренними и внешними рисками и реакциями на них финансовых рынков, которые могут усилить риск отклонения инфляции от целевого уровня в 4 процента в 2024 году, заявили представители Банка.