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11:57, 24 ноября 2023Экономика

В способности Центробанка России побороть инфляцию усомнились

Первый зампред ВТБ Пьянов назвал интригой возможность ЦБ справиться с инфляцией

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Главной макроэкономической интригой на 2024 год для России остается возможность Центробанка справиться с инфляцией, чтобы удержать рост цен в заявленных значениях. Об этом, вновь сравнив эту борьбу с битвой при Ватерлоо, журналистам заявил первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет Forbes.

По его словам, желаемый уровень в 4-4,5 процента потребует от регулятора задействовать «все умения и способности, явные и скрытые инструменты, прямые и непрямые». И есть сомнения, что прогноз не придется пересматривать в течение года.

Пьянов отметил, что способность ЦБ «победить такой навес проинфляционных факторов всеми возможными инструментами» остается под сомнением. В числе факторов банкир назвал такие, как дефицит рабочей силы, высокие ценовые ожидания бизнеса, мягкая бюджетная политика, до сих пор не охлажденный рынок кредитования и рост зарплат.

Среди тех неочевидных мер, которые уже задействованы, он выделил возврат к соблюдению базельского норматива краткосрочной ликвидности с 1 марта 2024 года для банков, отмену покупок валюты по бюджетному правилу, ограничивающие кредитование нормативы и требования по репатриации валютной выручки.

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Рассуждая о декабрьском заседании совета директоров ЦБ, первый зампред ВТБ отметил, что видит два реальных варианта решения по ключевой ставке — сохранение ее на текущем уровне 15 процентов или повышение до 16 процентов. При сам он считает, что в этой ситуации следует поднимать ставку на один процентный пункт.

Банкир объяснил, что не знаком с успешной практикой приведения инфляции к однозначному значению в условиях мягкой бюджетной политики. Предыдущие результаты достигались в условиях жесткой политики и следования бюджетному правилу.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что главным тормозом развития российской экономики является усугубляющийся дефицит кадров. По ее словам, решить эту проблему с помощью более доступного кредита нельзя, так как заемные средства только спровоцируют виток инфляции. В связи с этим она предложила не ждать снижения ключевой ставки в обозримом будущем.

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      Платон Щукин
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