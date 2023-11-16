Глава ЦБ заявила об опасности текущего уровня инфляции

Набиуллина: превышение уровня годовой инфляции в 7 % нельзя считать безобидным

Рост потребительских цен в России сейчас превышает 7 процентов, и этот уровень нельзя назвать «безобидным», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Председатель ЦБ добавила, что начиная с июня годовая инфляция последовательно растет и значительно отклоняется от цели регулятора в 4 процента. Набиуллина рассказала об опасном уровне роста цен на фоне упреков в адрес регулятора — ЦБ критиковали из-за слишком сильного повышения ключевой ставки. По итогам последнего заседании ставка выросла до 15 процентов годовых.

Однако, как планирует Центробанк, инфляция вернется к этому уровню в 2024 году, после чего регулятор сможет начать снижать ключевую ставку. «Но чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой», — предупредила Набиуллина.

Согласно новому квартальному докладу о денежно-кредитной политике ЦБ, в 2023 году инфляция ускорится до 7-7,5 процента. В среднем за третий квартал инфляция с поправкой на сезонность составила 12,1 процента в пересчете на год. Главным драйвером роста цен стал опережающий предложение спрос, из-за повышения которого компаниям проще переносить возросшие издержки в цены.