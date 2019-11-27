В Россию завезли опасные для жизни бананы

Россельхознадзор выявил в партии бананов из Эквадора многоядную муху-горбатку, которая является переносчиком опасного заболевания — холеры. Об этом сообщает Rambler News Service.

В пресс-службе надзорного ведомства указали, что риск заноса в Россию и распространения вредителя на территории страны оценивается как высокий.

Россельхознадзор не исключает введения временных ограничений на поставки растительной продукции из этой южно-американской страны. Между тем Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию — на его долю приходится 96 процентов всего импорта бананов в страну.

Отмечается, что многоядная муха-горбатка может заражать не только бананы, но и муку, сою, картофель, дыню, сыр и вяленую рыбу. Насекомое также наносит существенный вред грибным плантациям.

В конце октября сообщалось, что в Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» нашли генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Это первый положительный случай выявления вируса на территории региона.

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