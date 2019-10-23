В российской колбасе нашли африканскую чуму

В Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» нашли генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте «Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории».

«АЧС проявляет себя лихорадкой, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. При этом высока летальность зараженных животных», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что вирус распространяется быстро в любое время года. Заболевание может протекать молниеносно, а также переходить в хроническую стадию. Это первый положительный случай выявления вируса на территории региона.

По информации издания Znak, зараженная колбаса все еще может продаваться в 136 местных магазинах. Партия была изготовлена 5 октября и доставлена в регион через шесть дней. Общий объем продукции составил 285,6 килограмма, уточнили изданию в региональном управлении Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в деревне Ачира Тобольского района Тюменской области троих местных жителей эвакуировали на вертолетах с неизвестной болезнью после массовой гибели собак. Уточняется, что массовая гибель собак и вспышка неизвестной болезни также имели место в Топкинбашево Тобольского района три года назад. У заболевших тогда отнимались руки и ноги, их рвало. Местным жителям так и не объяснили причину произошедшего.

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