Россия подпишет с Эквадором меморандум по контролю за поставками бананов

Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле

Россельхознадзор договорился о подписании меморандума о взаимопонимании между Россией и Эквадором по вопросам фитосанитарного контроля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Переговоры с Агентством по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALID) прошли 21 февраля. «Стороны успешно согласовали документ и проработали возможность его дальнейшего подписания», — отметили в Россельхознадзоре.

Ведомства двух стран также договорились о подписании протокола об интеграции своих информационных систем, который позволит реализовать положения меморандума о карантинном контроле поставок растений. Переговоры прошли после возобновления 20 февраля сертификации в России бананов.

Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора в начале февраля. Причиной якобы стало обнаружение в продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. После этого в Эквадоре собрались поставлять бананы в Китай, а в России — закупать фрукты в Индии.