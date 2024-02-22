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16:26, 22 февраля 2024Экономика

Россия подпишет с Эквадором меморандум по контролю за поставками бананов

Россия и Эквадор согласовали меморандум о фитосанитарном контроле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россельхознадзор договорился о подписании меморандума о взаимопонимании между Россией и Эквадором по вопросам фитосанитарного контроля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Переговоры с Агентством по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALID) прошли 21 февраля. «Стороны успешно согласовали документ и проработали возможность его дальнейшего подписания», — отметили в Россельхознадзоре.

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Ведомства двух стран также договорились о подписании протокола об интеграции своих информационных систем, который позволит реализовать положения меморандума о карантинном контроле поставок растений. Переговоры прошли после возобновления 20 февраля сертификации в России бананов.

Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора в начале февраля. Причиной якобы стало обнаружение в продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. После этого в Эквадоре собрались поставлять бананы в Китай, а в России — закупать фрукты в Индии.

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