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16:38, 20 февраля 2024Экономика

В России возобновили сертификацию бананов из Эквадора

Россельхознадзор: в России возобновили сертификацию бананов из Эквадора

Фото: Guillermo Granja / Reuters

В России возобновили сертификацию бананов, поставляемых с пяти предприятий Эквадора. Об этом со ссылкой на представителей Россельхознадзора сообщает ТАСС.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — пояснили представители ведомства.

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Ранее южноамериканская страна пообещала усилить контроль над качеством фруктов и увеличить число фитосанитарных проверок компаний, поставляющих бананы за рубеж. Власти обязали экспортеров проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры и делать маркировку с целью прослеживаемости.

В начале февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора. Причиной стало обнаружение в продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. После этого в Эквадоре собрались поставлять бананы в Китай, а в России — закупать фрукты в Индии.

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      Вячеслав Агапов
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