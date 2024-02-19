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22:00, 19 февраля 2024Экономика

Эквадор усилил контроль за поставками бананов в Россию

Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль при поставках бананов в Россию

Фото: Reuters

Эквадор принял меры в отношении пяти предприятий-экспортеров бананов, нарушивших требования при поставках фруктов в Россию. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Россельхознадзора.

В частности, профильное ведомство Эквадора увеличило число фитосанитарных проверок. Также была построена карантинная зона для погрузки бананов с плантаций.

Кроме того, эквадорское ведомство обязало экспортеров бананов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры и делать маркировку с целью прослеживаемости.

В начале февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 16 февраля эквадорские поставщики получили разрешение на возобновление деятельности в России.

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      Марина Совина
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