Эквадор усилил контроль за поставками бананов в Россию

Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль при поставках бананов в Россию

Эквадор принял меры в отношении пяти предприятий-экспортеров бананов, нарушивших требования при поставках фруктов в Россию. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Россельхознадзора.

В частности, профильное ведомство Эквадора увеличило число фитосанитарных проверок. Также была построена карантинная зона для погрузки бананов с плантаций.

Кроме того, эквадорское ведомство обязало экспортеров бананов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры и делать маркировку с целью прослеживаемости.

В начале февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 16 февраля эквадорские поставщики получили разрешение на возобновление деятельности в России.