Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

Пяти компаниям вернули право поставлять бананы в РФ под гарантии Эквадора

Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии коллег из властей страны, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире «России-24». Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил чиновник, технические детали этого решения еще будут обсуждаться, в том числе во время видеоконференции, которая состоится в ближайший понедельник, 19 февраля.

Решение приостановить с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора Россельхознадзор принял якобы из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.

После этого в Эквадоре собрались поставлять бананы в Китай, а в России — закупать эти фрукты в Индии. Накануне, 16 февраля, стало известно, что делегация Эквадора в ближайшее время приедет в Москву для решения ситуации, возникшей с поставками.