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09:13, 9 февраля 2024Экономика

В Эквадоре нашли пути сбыта не проданных России бананов

Ассоциация экспортеров: Эквадор будет поставлять бананы в Китай вместо России

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Эквадоре нашли новые пути сбыта бананов, которые отказались покупать в России. Об этом со ссылкой на ассоциацию экспортеров бананов латиноамериканской страны AEBE сообщает РИА Новости

Непроданные бананы будут экспортироваться в Китай — соглашение о свободной торговле между государствами в среду ратифицировал парламент Эквадора. Благодаря этой мере поставки продукции в КНР вырастут на 50 процентов в следующие пять лет.

Соглашение о свободной торговле с Китаем было подписано в мае 2023 года. Документ содержит более 800 исключений, согласованных для защиты эквадорской промышленности. Большая часть (71 процент) экспорта в Китай будет приходиться на малый бизнес, что позволит создать более 50 тысяч рабочих мест.

С 5 февраля Россельхознадзор приостановил поставки в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. В ведомстве заявили об обеспокоенности ситуацией и отсутствии должной реакции со стороны властей южноамериканской страны.

Согласно открытым данным о поставках, Эквадор может потерять сотни миллионов долларов из-за запрета на ввоз бананов и гвоздик в Россию. За 11 месяцев 2023 года Эквадор экспортировал в РФ бананов на сумму 690 миллионов долларов, в среднем за месяц в страну ввозили товара на 63 миллиона долларов (753,5 миллиона в год). Общий объем поставок оценивается в 3,3 миллиарда долларов — в Россию поставляется пятая часть этих фруктов из страны.

Проблемы с эквадорскими бананами вскрылись после того, как президент республики Даниэль Нобоа решил передать имеющуюся в стране российскую военную технику Украине, назвав ее металлоломом. Взамен Эквадор получит новую американскую технику.

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      Вячеслав Агапов
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