Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

Эквадор решил передать старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ

Эквадор передаст Вашингтону российскую военную технику в обмен на новое оборудование. Об этом рассказал глава государства Даниэль Нобоа. Протест Москвы не повлиял на решение страны.

По его словам, российские власти ссылаются на то, что это военная техника, однако Эквадор доказал, что это металлолом.

В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно Даниэль Нобоа президент Эквадора

При этом Нобоа подчеркнул, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Позицию Москвы он назвал «не совсем адекватной», так как в стране сейчас проходят масштабные беспорядки. «И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали», — заключил он.

A Ukrainian serviceman stands at his position at a front line on the border with Russia. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия назвала недружественным шагом передачу техники

В начале января Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую и украинскую технику в обмен на новое оборудование на общую сумму 200 миллионов долларов. Посол России Владимир Спринчан, в свою очередь, отметил, что Москва воспримет это действие как недружественный шаг.

Спринчан назвал отправку техники вкладом в украинский конфликт, указав на противоречие в позиции Эквадора, который позиционирует себя нейтральной стороной в вопросе российской спецоперации.

До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более, ее назвали металлоломом, она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. И мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом Владимир Спринчан посол России

США пытаются убедить Латинскую Америку передать оружие Украине

An Ecuadorian soldier in a tank. Фото: Gary Granja / Reuters

19 января глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и еще шести стран остается российское вооружение. Американские власти готовы обменять его на свое, если страны Латинской Америки помогут Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия будет внимательно следить за попытками США убедить страны Латинской Америки передать Киеву вооружение. По его словам, в данной ситуации необходимо иметь в виду правовые и юридические ограничения каких либо поставок в третьи страны.