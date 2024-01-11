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17:02, 11 января 2024Мир

Посол оценил планы Эквадора передать США российскую технику

Посольство назвало недружественным шагом передачу техники РФ из Эквадора в США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Romina Duarte / Getty Images

Если Эквадор решит отправить США старую российскую и украинскую технику, то Москва воспримет это действие как недружественный шаг. Так планы южноамериканской страны оценил посол России Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия-24».

Посол отметил, что отправка техники в США станет «вкладом в конфликт [на Украине] на одной стороне». В этом Спринчан видит противоречие, так как Эквадор позиционирует себя нейтральной стороной в вопросе СВО. По мнению российского дипломата, передача вооружения идет вразрез с позицией Эквадора по мирному урегулированию конфликта.

«До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более, ее назвали металлоломом, она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. И мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом», — пояснил Спринчан.

Посол уточнил, что сейчас диппредставительство все еще проверяет информацию. Он объяснил, что военно-техническое сотрудничество между странами является закрытой и непубличной темой, но произошла утечка информации, которую опубликовали в СМИ.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что правительство страны до конца января обменяет старую российскую и украинскую технику на новую из США. Нобоа уточнил, что обмен старой техники на современное оборудование состоится на сумму 200 миллионов долларов.

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