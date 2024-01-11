Эквадор получит новую технику в обмен на старую российскую и украинскую

Президент Нобоа: Эквадор поменяет у США российскую и украинскую технику на новую

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что правительство страны до конца января обменяет старую российскую и украинскую технику на новую из США. Его слова приводит РИА Новости.

Нобоа уточнил, что обмен старой техники на современное оборудование состоится на сумму 200 миллионов долларов.

«Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора», — добавил он.

Сейчас в Эквадоре действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», который власти ввели после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито 7 января, что стало причиной бунтов в тюрьмах. 9 января из другой тюрьмы скрылся главарь еще одной крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.