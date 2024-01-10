Названа цель организаторов вооруженных беспорядков в Эквадоре

Политолог Хейфец: организаторы беспорядков в Эквадоре хотят сместить президента

Наркокартели в Эквадоре хотят сместить с поста президента страны Даниэля Нобоа, считает главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. Такую цель вооруженных беспорядков в стране он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Само по себе это могло произойти месяцем раньше, тремя месяцами позже — никакой сакральной даты, к которой это привязано, нет. Проблема насилия в Эквадоре достаточно давняя, наркокартели не сегодня стали влиятельны. Но сейчас, когда в должность недавно вступил новоизбранный президент, они решили показать, кто в Эквадоре хозяин», — считает политолог.

Они собираются сместить президента. Они хотят, чтобы власти освободили сферы влияния — вы занимаетесь своими делами, но не мешаете делать наш бизнес. Другое дело, что это не может устраивать ни население, ни власть, потому что двух систем управления в стране быть не может, и рано или поздно это должно было случиться Виктор Хейфец главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ

Начало беспорядков связано с несколькими факторами

Отчасти обострение может иметь отношение к войне наркокартелей в Мексике, с которыми связаны эквадорские наркодельцы, считает Виктор Хейфец. Также одним из факторов стали проблемы в тюремной системе.

«Сами по себе эквадорские тюрьмы давно уже стали проходным двором. Контроль тюремных администраций был ослаблен еще при экс-президенте Ленине Морено, и вот мы наблюдаем последствия. Эквадорские власти и раньше говорили, что они хотят задействовать кое-какой успешный сальвадорский опыт в борьбе с преступностью. Вроде создания отдельных плавучих тюрем, их большей изоляции. Но, видимо, наркокартели решили не дожидаться», — отметил он.

Наркокартели и власти сделали серьезные ставки на противостояние

По мнению эксперта по региону, и та, и другая сторона поставили на столкновение все, и последствия могут быть серьезными.

Эквадорские правоохранительные органы не самые сильные, армия посильнее, чем они, но тоже не всесильна. Убрать основную часть насилия в виде захвата зданий университетов, телестанций эквадорские власти смогут, но ликвидировать полностью наркокартели вряд ли сейчас им под силу. У этого есть и социально-экономические корни, которые в одночасье не исчезнут Виктор Хейфец главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ

«Полностью сбросить правительство и сесть на его место наркокартелям тоже не получится. Эквадорские власти обладают возможностью купировать проблему, но для этого им нужно продемонстрировать решительность, и тут есть одна серьезная развилка. Возможно, они решат пойти на ограничения прав населения, а это чревато серьезным отступлением от норм демократии, в том числе это уже выйдет за рамки борьбы с наркокартелями, но это достаточно далекий прогноз», — заключил он.

Беспорядки в Эквадоре развивались стихийно

В Эквадоре вооруженные люди в балаклавах захватили студию телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль во время прямого эфира. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленники угрожают журналистам оружием и заставляют их лечь на пол.

После случившегося президент Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он приказал силовикам провести операцию и обезвредить более 20 преступных банд. Позже захвативших телеканал удалось задержать.

В столицу страны стянули военную технику, общественный транспорт республики приостановил работу. Во время беспорядков на улицах городов не обошлось без жертв и пострадавших.

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент страны ввел чрезвычайное положение и комендантский час. 9 января из другой тюрьмы скрылся главарь второй крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.