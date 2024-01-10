В Эквадоре задержали напавших на студию телеканала бандитов

Полиция Эквадора задержала напавших на студию телеканала ТС Televisión бандитов

Полиция Эквадора задержала напавших на студию телеканала ТС Televisión бандитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее правоохранители направили в захваченную вооруженными бандитами студию спецназ. Другой эквадорский вещатель Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников.

Также сообщалось, что генеральная прокуратура Эквадора начала расследование по факту возможного побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. В стране начались массовые беспорядки. Президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.