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01:05, 10 января 2024Мир

В Эквадоре задержали напавших на студию телеканала бандитов

Полиция Эквадора задержала напавших на студию телеканала ТС Televisión бандитов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Полиция Эквадора задержала напавших на студию телеканала ТС Televisión бандитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее правоохранители направили в захваченную вооруженными бандитами студию спецназ. Другой эквадорский вещатель Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников.

Также сообщалось, что генеральная прокуратура Эквадора начала расследование по факту возможного побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. В стране начались массовые беспорядки. Президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.

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      Юлия Мискевич
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