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00:06, 10 января 2024Интернет и СМИ

В Эквадоре вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники телеведущих

Canal 7: в Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире

Вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. Об этом сообщает La Nation.

Полиция Эквадора в соцсети Х сообщила, что направила спецподразделения в студию телеканала. Другой эквадорский вещатель Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников.

Ранее Генеральная прокуратура Эквадора начала расследование по факту возможного побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. В стране начались массовые беспорядки. Президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

В декабре почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре.

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      Марина Совина
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