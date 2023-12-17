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09:06, 17 декабря 2023Мир

Британского почетного консула похитили в Эквадоре

El Universo: почетный консул Британии Армстронг был похищен в Эквадоре

Фото: Steve Taylor / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре. Об этом пишет газета El Universo.

По данным журналистов, инцидент произошел рано утром в субботу, 16 декабря, в эквадорской провинции Лос-Риос. В свою очередь, полиция Эквадора сообщила в соцсетях, что «в связи с предполагаемым преступлением, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия».

Как уточнила газета, вместе с консулом был похищен еще один человек.

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      Марина Совина
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