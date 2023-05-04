Стало известно о нападении на российского делегата в Анкаре

На члена российской делегации на ПАЧЭС в Анкаре было совершено нападение

На секретаря российской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Валерия Ставицкого было совершено нападение. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации.

Как стало известно, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходит саммит. Утверждается, что нападение совершил член делегации Украины.

В российском посольстве заверили, что разбираются в произошедшем. На место происшествия прибыли врач и консул, пострадавшему оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что члены украинской делегации пришли на одно из мероприятий саммита ПАЧЭС с флагами. Инцидент попал на видео. На нем видно, как один из участников мероприятия появляется с желто-синим флагов в руках и пытается его развернуть. Эту попытку пресекли, после чего желто-синий флаг с гербом Украины развернули другие участники мероприятия.