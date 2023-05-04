Делегаты подняли флаг Украины на Парламентской ассамблее в Анкаре

Украинские делегаты устроили провокацию с флагами в отношении российских коллег в Анкаре

Украинские делегаты явились с флагами на одно из мероприятий саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Видеозапись с провокацией публикует РИА Новости.

На записи видно, как во время мероприятия один из присутствующих в зале вышел с желто-синим флагом и попытался его развернуть, однако его попытку пресекли, после чего завязалась потасовка и мужчина скрылся из зоны, которую охватывала снимающая происходящее камера. Через некоторое время желто-синий флаг с гербом украины развернули двое мужчин и женщина, причем один из них агрессивно отталкивал тех, кто пытался ему помешать.

Комментируя инцидент, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала, что целью провокации, устроенной членами Верховной рады Украины, был срыв выступления российской делегации.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», — приводит ее слова ТАСС.

Тимофеева добавила, что решивших сорвать выступление делегатов пытался успокоить и вывести из зала спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Отмечается, что на видеозаписи, которое журналистам передало посольство России в Турции, слышно, как Шентоп призывает участников акции воздержаться от «неуместных» действий.