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16:40, 7 декабря 2022Мир

Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС из-за демарша Украины

Фото: Государственная Дума России

Россия приостановит выплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за демарша Украины. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева, пишет РИА Новости.

Российская делегация покинула заседание в Белграде, так как украинская сторона вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Также Украина потребовала отвода российских представителей.

«Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно», — указала Тимофеева.

По словам депутат Госдумы Константина Затулина, украинцев также поддержали страны НАТО, присутствовавшие на заседании. «Мы не потерпим никакого суда ни в какой аудитории за пределами РФ над гражданами России, депутаты они или нет», — подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать на заседании Совбеза коллегу с Украины Сергея Кислицу. Перед выступлением Кислицы российский постпред покинул зал, заявив, что не будет выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, напомнив о его прежних резких высказываниях.

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Виктория Кондратьева
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