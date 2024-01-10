В Эквадоре перестал ходить общественный транспорт

В Эквадоре из-за беспорядков перестал ходить общественный транспорт

В Эквадоре на фоне вооруженных столкновений и беспорядков перестал ходить общественный транспорт. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Уточняется, что жители покидают города на грузовиках и спецтехнике, которая не предназначена для перевозки пассажиров. Мятежники поджигают муниципальные автобусы, а на трассах перемещаются вооруженные гранатометами люди.

Ранее Генеральная прокуратура Эквадора начала расследование по факту возможного побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. В стране начались массовые беспорядки.

После вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали.