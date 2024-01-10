Число погибших в ходе беспорядков в Эквадоре выросло до десяти человек

Полиция Эквадора: число погибших в ходе беспорядков выросло до десяти человек

Число погибших в ходе беспорядков в Эквадоре выросло до десяти человек. Об этом сообщает сообщила полиция южноамериканской страны на странице в X.

«С сожалением сообщаем, что сегодня днем ​​в Ноболе двое наших коллег были подло убиты вооруженными преступниками», — заявили в эквадорской полиции.

Ранее сообщалось, что в городе Гуаякиль на западе Эквадора в ходе массовых беспорядков погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Власти отметили, что пять человек погибли, когда неизвестные обстреляли автомобили на севере города, там же был ранен школьник.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, президент страны Данэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час.