Захват телеведущих в заложники в прямом эфире, чрезвычайное положение и беспорядки. Что происходит в Эквадоре?

Президент Эквадора Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта в стране

Президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал во вторник, 9 января, заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбе с преступными группировками на территории страны. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Кроме того, Нобоа ввел в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию.

Он также приказал вооруженным силам провести военные операции «в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок». В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд.

Только что был созван Совет общественной и государственной безопасности. Мы не позволим террористическим группировкам нарушать мир в стране Даниэль Нобоа президент Эквадора

Вооруженные люди захватили в заложники журналистов телеканала

Мобилизация президентом сотрудников силовых структур произошла на фоне захвата вооруженными людьми в капюшонах и масках в заложники журналистов телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль прямо во время прямого эфира.

Эквадорская полиция направила спецподразделения в здание телеканала. Другой эквадорский вещатель Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников.

Позже полицейские задержали 13 напавших на TC Televisión и освободили заложников.

Режим ЧП объявили на фоне побега из тюрьмы главаря преступной банды

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час. 9 января из тюрьмы в Чимборасо скрылся Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду «Лос-Лобос».

На фоне вооруженных столкновений и беспорядков в стране перестал ходить общественный транспорт. Жители покидают города на грузовиках и спецтехнике, которая не предназначена для перевозки пассажиров. Мятежники поджигают муниципальные автобусы, а на трассах перемещаются вооруженные гранатометами люди.

Все финансовые, попечительские, муниципальные и частные учреждения Эквадора были переведены на удаленный формат работы и учебы до пятницы, 12 января. В столичном аэропорту Кито усилили меры безопасности, доступ в здание ограничен.

На этом фоне власти Перу решили увеличить контингент правоохранителей в приграничных с Эквадором районах, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики. МИД Перу осудил акты насилия, совершенные членами группировок в Эквадоре, и выразил поддержку властям страны.