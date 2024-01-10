Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 10 января 2024Мир

Захват телеведущих в заложники в прямом эфире, чрезвычайное положение и беспорядки. Что происходит в Эквадоре?

Президент Эквадора Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта в стране

Фото: Karen Toro / Reuters

Президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал во вторник, 9 января, заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбе с преступными группировками на территории страны. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Кроме того, Нобоа ввел в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию.

Он также приказал вооруженным силам провести военные операции «в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок». В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд.

Только что был созван Совет общественной и государственной безопасности. Мы не позволим террористическим группировкам нарушать мир в стране

Даниэль Нобоапрезидент Эквадора
Материалы по теме:
«Запад решил пойти ва-банк» В Сербии не утихают массовые протесты. Как Россия помогла властям не допустить революции?
«Запад решил пойти ва-банк»В Сербии не утихают массовые протесты. Как Россия помогла властям не допустить революции?
27 декабря 2023
В XX веке Европу захлестнула волна террора против власти и богачей. Почему теперь он рискует вернуться с новой силой?
В XX веке Европу захлестнула волна террора против власти и богачей.Почему теперь он рискует вернуться с новой силой?
8 января 2024
В Сербии подавили массовые беспорядки. Могли ли они привести к революции и как властям помогла Россия?
В Сербии подавили массовые беспорядки.Могли ли они привести к революции и как властям помогла Россия?
25 декабря 2023

Вооруженные люди захватили в заложники журналистов телеканала

Мобилизация президентом сотрудников силовых структур произошла на фоне захвата вооруженными людьми в капюшонах и масках в заложники журналистов телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль прямо во время прямого эфира.

Эквадорская полиция направила спецподразделения в здание телеканала. Другой эквадорский вещатель Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников.

Позже полицейские задержали 13 напавших на TC Televisión и освободили заложников.

Материалы по теме:
«Мы будем управлять» Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
«Мы будем управлять»Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
15 декабря 2023
«Мы на правильной стороне истории» Венесуэла и Гайана оказались на грани войны. Почему этот конфликт опасен для США?
«Мы на правильной стороне истории»Венесуэла и Гайана оказались на грани войны. Почему этот конфликт опасен для США?
11 декабря 2023
«Никакой революции нет» Президент Сербии призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции
«Никакой революции нет»Президент Сербии призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции
25 декабря 2023

Режим ЧП объявили на фоне побега из тюрьмы главаря преступной банды

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час. 9 января из тюрьмы в Чимборасо скрылся Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду «Лос-Лобос».

На фоне вооруженных столкновений и беспорядков в стране перестал ходить общественный транспорт. Жители покидают города на грузовиках и спецтехнике, которая не предназначена для перевозки пассажиров. Мятежники поджигают муниципальные автобусы, а на трассах перемещаются вооруженные гранатометами люди.

Все финансовые, попечительские, муниципальные и частные учреждения Эквадора были переведены на удаленный формат работы и учебы до пятницы, 12 января. В столичном аэропорту Кито усилили меры безопасности, доступ в здание ограничен.

На этом фоне власти Перу решили увеличить контингент правоохранителей в приграничных с Эквадором районах, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики. МИД Перу осудил акты насилия, совершенные членами группировок в Эквадоре, и выразил поддержку властям страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Захват телеведущих в заложники в прямом эфире, чрезвычайное положение и беспорядки. Что происходит в Эквадоре?

      На Украине предрекли восстание военнообязанных и свержение Зеленского

      Порнозвезда рассказала об оргиях во время учебы в школе

      Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

      В США предупредили Украину о приближающейся катастрофе

      В Пентагоне объяснили несвоевременное извещение о госпитализации Остина

      Кабмин не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребенка

      Кирби раскрыл отношение Байдена к Остину после скандала с госпитализацией

      Мускулистая порноактриса рассказала о любви мужчин к унижениям

      На Украине рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости