В Эквадоре мобилизовали армию и полицию после захвата бандитами телеканала

Президент Эквадора Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта»

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Об этом он заявил в соцсети Х.

Глава государства приказал вооруженным силам провести военные операции «в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок». В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд.

Ранее вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорского телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире захватили в заложники телеведущих. Полиция направила спецподразделения в студию телекомпании.