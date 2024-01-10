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00:25, 10 января 2024Мир

В Эквадоре мобилизовали армию и полицию после захвата бандитами телеканала

Президент Эквадора Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта»

Фото: Karen Toro / Reuters

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Об этом он заявил в соцсети Х.

Глава государства приказал вооруженным силам провести военные операции «в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок». В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд.

Ранее вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорского телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире захватили в заложники телеведущих. Полиция направила спецподразделения в студию телекомпании.

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      Марина Совина
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