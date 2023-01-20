Россия проследит за попытками заставить Латинскую Америку дать оружие Украине

Песков: Москва отследит попытки США заставить Латинскую Америку дать оружие Украине

Россия будет внимательно следить за попытками США убедить страны Латинской Америки передать Украине вооружение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал слова представителя Пентагона о том, что Вашингтон работает с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Киеву оружия. В обмен США отправят туда свою технику.

«Здесь очень важно [иметь в виду] правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны. Потому что любые поставки, они, конечно же, обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения», — рассказал Песков.

19 января глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон объяснила, что у Кубы, Венесуэлы Никарагуа и еще шести стран остается российское вооружение. Американские власти готовы обменять его на свое, если страны Латинской Америки помогут украинским властям.