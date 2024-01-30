Эквадор передаст старую российскую технику США

Президент Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую технику

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. Об этом он сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ecuavisa.

«Они [власти России] ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — заявил он.

Политик также отметил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Он назвал позицию российской стороны «не совсем адекватной», поскольку в Эквадоре в настоящее время проходят масштабные беспорядки. «И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали», — сказал Нобоа.

Ранее стало известно об обращении Даниэля Нобоа к властям Соединенных Штатов с просьбой о помощи на фоне развернувшихся в стране беспорядков и борьбы с наркомафией.

Беспорядки в Эквадоре начались в начале января после побега из тюрьмы главаря одной из крупнейших преступных группировок страны — «Лос-Чонерос».