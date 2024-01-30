Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 30 января 2024Мир

Эквадор передаст старую российскую технику США

Президент Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую технику
Даниэль Нобоа

Даниэль Нобоа. Фото: Karen Toro / Reuters

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. Об этом он сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ecuavisa.

«Они [власти России] ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — заявил он.

Политик также отметил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Он назвал позицию российской стороны «не совсем адекватной», поскольку в Эквадоре в настоящее время проходят масштабные беспорядки. «И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали», — сказал Нобоа.

Ранее стало известно об обращении Даниэля Нобоа к властям Соединенных Штатов с просьбой о помощи на фоне развернувшихся в стране беспорядков и борьбы с наркомафией.

Беспорядки в Эквадоре начались в начале января после побега из тюрьмы главаря одной из крупнейших преступных группировок страны — «Лос-Чонерос».

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России произошел масштабный сбой в работе интернета. Самые популярные сайты и сервисы оказались недоступны

      В МИД России заявили об убийстве олимпизма

      Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

      В Харькове произошли взрывы

      США подтвердили намерение передать Украине реактивных снарядов GLSDB

      QIWI завершила сделку по продаже российских активов

      Эквадор передаст старую российскую технику США

      В США отказались объявлять о новых поставках оружия Украине

      В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации

      Назван гонорар Александра Емельяненко за три боя в российском промоушене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше