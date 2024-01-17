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09:58, 17 января 2024Мир

В Эквадоре попросили помощи у США для борьбы с наркоторговцами

Президент Эквадора Нобоа: оружие и данные от США помогут в борьбе с наркомафией

Фото: Maria Fernanda Garcia / Reuters

Президент Эквадора Даниэль Нобоа попросил помощи у США для борьбы с наркомафией, в том числе оружием и разведданными. С таким заявлением он выступил в интервью Univision.

Нобоа прокомментировал начавшиеся в начале января беспорядки в стране. Он отметил, что проблемы с терроризмом и наркоторговлей являются глобальными и выходят за пределы границ Эквадора.

«Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», — заявил политик, отметив, что эти данные помогут в борьбе с наркоторговцами.

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито 7 января. Пришедший в 2023 году к власти под лозунгами борьбы с преступностью Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час, что вызвало эскалацию насилия со стороны преступных группировок.

10 января министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич из-за беспорядков заявила о готовности отправить в Эквадор силовиков. По ее словам, ситуация в Эквадоре является проблемой всего континента.

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      Юрий Леонов
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