Аргентина заявила о готовности отправить в Эквадор силовиков из-за беспорядков

Министр безопасности Буллрич: Аргентина готова отправить силовиков в Эквадор

Буэнос-Айрес готов отправить в Эквадор своих силовиков для помощи в урегулировании внутреннего вооруженного конфликта на фоне ухудшения криминогенной обстановки и беспорядков в стране. Об этом заявила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы помочь им, направить сотрудников сил безопасности, если это нужно», — констатировала она.

По словам министра, критическая ситуация в Эквадоре является проблемой всего континента. Буллрич также отметила, что события в других странах региона влияют на Аргентину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение президентом Эквадора Даниэлем Нобоа чрезвычайного положения и комендантского часа в стране в связи с деятельностью преступных группировок. Она уточнила, что на данный момент в южноамериканской стране не было зафиксировано никаких происшествий с гражданами России. В то же время российское посольство следит за развитием ситуации.