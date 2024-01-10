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08:42, 10 января 2024Мир

МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре

Захарова: никаких происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано

Фото: Karen Toro / Reuters

Никаких происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано. Ситуацию в южноамериканской стране, где президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час из-за деятельности преступных группировок, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Посольство следит за ситуацией с российскими гражданами. Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала дипломат.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, президент ввел чрезвычайное положение и комендантский час, а Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито.

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